بطولة فرنسا: سان جرمان يتصدر موقتا بهدف باركولا

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : قاد برادلي باركولا فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب إلى الصدارة مؤقتا بتسجيله هدف الفوز الوحيد على مضيفه أوكسير وصيف القاع 1 0 الجمعة، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وانتظر سان جرمان حتى الدقيقة 80 لدك شباك أوكسير عبر باركولا الذي اهدر العديد من الفرص ولاسيما في الشوط الاول، في سابع اهدافه في الدوري هذا الموسم.

وارتقى النادي الباريسي الذي حقق فوزه الخامس تواليا إلى المركز الاول رافعا رصيده إلى 45 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن لنس الذي يحلّ ضيفا على مرسيليا السبت في قمة مباريات هذه المرحلة.

وفي حين لم يذق سان جرمان طعم الخسارة في الدوري منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أمام موناكو 0 1 خلال الجولة الرابعة عشرة، إلّا انه تعرض لهزيمتين في مبارياته الثلاث الاخيرة أمام جاره باريس أف سي 0 1 في كأس فرنسا وسبورتينغ البرتغالي 1 2 في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أيام.

وهو الفوز الخامس فقط لرجال المدرب الإسباني لويس إنريكي خارج ارضهم من أصل 10 في "ليغ1" هذا الموسم (تعادلان وخسارتان).

وأقرّ إنريكي بأن فريقه "يفتقر إلى بعض الثقة" حاليا، مع "عدم دقة" في الهجوم و"في تمرير الكرة".

وأضاف "أعتقد أن الأمر واضح تماما، إنها لحظة فارقة. لقد ضغطنا على لنس وهذا هو الأهم. الأمر صعب، فنحن نفتقر إلى بعض الثقة والدقة في استغلال فرصنا، لقد كان الأمر معقدا".

في المقابل، لم يستفد أوكسير من عامل الارض والجمهور بعدما مني بخسارته السادسة مقابل 3 تعادلات وفوز يتيم، ليتجمد رصيده في المركز السابع عشر ما قبل الأخير عند 12 نقطة.

وكان قائد أوكسير الحارس ليون العامل الاساس في انهاء فريقه الشوط الاول بتعادل سلبي بعدما تصدى للعديد من الفرص التي تناوب عليها باركولا (2 و3) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (9 و37) والبرتغالي غونسالو راموش (30) والسنغالي إبراهيم مباي (37).

وواصل حامل اللقب اهدار الفرص عبر باركولا (51 و63) والبديل ديزيريه دويه بتمريرة من الاول (76)، قبل أن ينجح باركولا في قهر الحارس ليون من هجمة مرتدة وتمريرة من عثمان ديمبيليه، ليجد ابن الـ 23 عاما نفسه في مواجهة مباشرة معه فسدد الكرة بقدمه اليمنى لتهز الشباك رغم لمسها من قبل ليون.