شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات

نشرت حسناء السوشيال ميديا السودانية, منية مجدي, مقطع فيديو على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت “منية”, عبر الفيديو عن عودتها لأرض الوطن قادمة من دولة قطر, التي كانت تقيم فيها. https://www.facebook.com/share/r/19xWwi9Hbf/ الحسناء التي اشتهرت بتشجيع المنتخب الوطني في كأس العرب, وذرفت الدموع لخسارته وثقت من خلال الفيديو لجمال الطبيعة بمدينة “سنكات” بولاية البحر الأحمر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

