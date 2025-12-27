اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ “الجوهرة” و “القلعة الحمراء”

تناقلت صفحات رياضية, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة لملاعب كرة القدم الشهيرة في السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر إستاد المريخ, أو “القلعة الحمراء” بالعرضة جنوب بأم درمان, لحالة يرثى لها بعد الإهمال الذي أصابه منذ إندلاع الحرب.

ملعب الند التقليدي الهلال, “الجوهرة الزرقاء”, بالعرضة شمال, لم يكن أفضل حالاً من ملعب نده, حيث ظهر هو الآخر في حالة دمار, أصابت الجمهور بالحزن.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد وثقت الصور أيضاً للحالة المحزنة لشيخ الإستادات بالسودان, إستاد الخرطوم, لكنه يعتبر أفضل نوعاً ما من ملاعب القمة.

