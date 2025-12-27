- 1/2
- 2/2
بحث مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د ابراهيم العوض احمد، مع وفد منظمة الصحة العالمية تحديات العمل الصحي بالولاية. وثمن العوض جهود منظمة الصحة العالمية ودعمها المستمر للنظام الصحي بالولاية.
من جهتها اكدت مدير منظمة الصحة العالمية بالإنابة د. هاله خضري دعمهم للنظام الصحي ومواصلة دعم المشاريع المنفذة بولاية سنار
فيما بحث مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى مع مدير منظمة الصحة العالمية اليوم جملة من القضايا المتعلقة بالتدخل في مجال الصحة، وثمن جهود المنظمة ومساهمتها في استقرار الوضع الصحي بالولاية .
وقال ان هناك تنسيق محكم بين وزارة الصحة والمفوضية ومنظمة الصحة العالمية مقدما صوت شكر لمنظمة الصحة العالمية لدعمهم لبرامج مفوضية العون الانساني بولاية سنار .
من جهته أشادت مدير منظمة الصحة العالمية بالإنابة د. هاله خضري بمستوى التنسيق المحكم بين المفوضية ووزارة الصحة واعدة بالتدخل في جميع قطاعات الصحة بالولاية .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر سنار تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية تحديات النظام الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.