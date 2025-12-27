سنار تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية تحديات النظام الصحي

بحث مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د ابراهيم العوض احمد، مع وفد منظمة الصحة العالمية تحديات العمل الصحي بالولاية. وثمن العوض جهود منظمة الصحة العالمية ودعمها المستمر للنظام الصحي بالولاية.

من جهتها اكدت مدير منظمة الصحة العالمية بالإنابة د. هاله خضري دعمهم للنظام الصحي ومواصلة دعم المشاريع المنفذة بولاية سنار

فيما بحث مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى مع مدير منظمة الصحة العالمية اليوم جملة من القضايا المتعلقة بالتدخل في مجال الصحة، وثمن جهود المنظمة ومساهمتها في استقرار الوضع الصحي بالولاية .

وقال ان هناك تنسيق محكم بين وزارة الصحة والمفوضية ومنظمة الصحة العالمية مقدما صوت شكر لمنظمة الصحة العالمية لدعمهم لبرامج مفوضية العون الانساني بولاية سنار .