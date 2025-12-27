كأس الأمم الأفريقية: تونس تصطدم بنيجيريا ضمن أربع مواجهات قوية اليوم

الرياص - اسماء السيد - تقام اليوم السبت أربع مباريات، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها دولة المغرب وتستمر حتى 18 من يناير/كانون الأول المقبل.

في مواجهات اليوم، يلتقي منتخب بنين مع بوتسوانا على الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية الرباط، وتلعب السنغال أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية على الملعب الكبير في طنجة، وتلعب أوغندا مع تنزانيا على ملعب البريد في الرباط، في حين تصطدم تونس بنيجيريا على ملعب "المركب الرياضي" في مدينة فاس.

ويتنافس كل من منتخبي تونس ونيجيريا على صدارة المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً كلاً من أوغندا وتنزانيا.

وافتتح منتخب تونس مبارياته بالفوز على حساب نظيره، منتخب أوغندا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بينما فاز المنتخب النيجيري على نظيره التنزاني بهدفين لهدف.

كانت آخر مواجهة بين تونس ونيجيريا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قد انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون مقابل في ربع النهائي عام 2021.

وقال المدير الفني لنسور قرطاج سامي الطرابلسي في مؤتمر صحافي عشية المواجهة: "الأجواء أفضل بعد الفوز في المباراة الأولى، دخلنا أجواء البطولة واللاعبون أفضل ذهنيا وبدنيا، ويجب أن نكون غدا في قمة التركيز والعطاء".

وأضاف: "سنواجه منتخبا لديه ثقل كبير ونجاحات في كرة القدم الأفريقية، درسنا مبارياته منذ فترة، وهناك بعض نقاط الضعف التي نأمل في استغلالها وسترون ذلك غدا".

أما المدير الفني لنيجيريا، إريك شيل، فقال: "لن تكون مباراة سهلة، تونس منتخب كبير ولديها العديد من اللاعبين الممتازين بتجربة وخبرات كبيرة، واذا أردنا الفوز باللقب يتعين علينا الفوز على منتخبات كبيرة".

ماذا حقق أسود الأطلس والفراعنة؟

كان منتخب المغرب "أسود الأطلس" قد تعادل، الجمعة، مع نظيره منتخب مالي "النسور" بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وافتتح منتخب المغرب التسجيل عن طريق اللاعب، إبراهيم دياز، في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي لزمن الشوط الأول، عبر ركلة جزاء، فيما أحرز منتخب مالي التعادل عن طريق لاعبه، لاسين سينايكو، بركلة جزاء في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يتأجل حسم المتأهلين في هذه المجموعة للدور السادس عشر. ويظل المنتخب المغربي بقيادة مدربه الوطني، وليد الركراكي، في صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما حصد منتخب مالي الذي يقوده المدرب البلجيكي، توم سينتفيت، نقطته الثانية في الوصافة.

أما منتخب مصر "الفراعنة" فكان أول المتأهلين إلى دور الـ 16 من البطولة بعد فوزه، الجمعة، على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الكبير في أغادير.

هدف المباراة الوحيد جاء من ضربة جزاء سددها المهاجم، محمد صلاح، في الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.

ولعب المنتخب المصري بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، بعد طرد اللاعب محمد هاني، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، وقد حصل على الإنذار الثاني له في المباراة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

ويحظى المنتخب المصري بالرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، فضلاً عن الوصول إلى النهائي ثلاث مرات.

ويعدّ فوز المنتخب المصري، الجمعة، هو الأول ضد نظيره الجنوب أفريقي منذ عام 2006، إذ شهدت تلك المدة إقامة أربع مباريات خسر منها الفراعنة ثلاثة وتعادلوا في واحدة.

انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب يوم الأحد، 21 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسوف تستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

وكان من المقرر إقامة هذه النسخة من البطولة منتصف عام 2025، لتجنب تعارض المواعيد مع ارتباطات الأندية والبطولات الأوروبية.

لكن في النهاية تأجلت البطولة إلى ديسمبر/كانون الأول الجاري، نظراً لإقامة كأس العالم للأندية الموسعة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الصيف الماضي في الولايات المتحدة، وكذلك من أجل تفادي تعارضها مع جدول دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكلاها سوف يستأنف نشاطه في 20 و22 يناير/كانون الثاني 2026 على التوالي.