القوات المسلحة: هجوم الطينة بطائرة مسيّرة عملٌ عدائي لمليشيا آل دقلو ويهدد أمن الإقليم

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

تابعت القوات المسلحة السودانية ما وقع من استهداف على حامية الطينة بجمهورية تشاد الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة تتبع لمليشيا آل دقلو الإرهابية ، مما أسفر عن مقتل جنديين من القوات المسلحة التشادية.

تتقدم القوات المسلحة السودانية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادة وشعب جمهورية تشاد الشقيقة، وإلى أسر الضحايا، تؤكد القوات المسلحة تضامنها الكامل مع الأشقاء في تشاد ووقوفها إلى جانبهم في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما تؤكد القوات المسلحة السودانية أن منطقة الطينة السودانية تخضع لسيطرتها الكاملة، وتعمل فيها كافة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية بصورة منتظمة، ولم تُسجَّل منها أي أنشطة عدائية تجاه أراضي الدول المجاورة.

إن مليشيا الدعم السريع المتمردة دأبت على استخدام الطائرات المسيّرة لتنفيذ أعمال عدائية عابرة للحدود، في محاولة لخلق توترات بين السودان ودول الجوار، ضمن مخططها الرامي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وجرّ المنطقة إلى مربع الفوضى.

تشدد القوات المسلحة السودانية على أهمية تفعيل آليات التنسيق والتعاون المشترك بين السودان وتشاد، لا سيما القوات المشتركة واللجان الأمنية الحدودية، بما يضمن ضبط الحدود، ومنع استغلالها من قبل المليشيا الإرهابية.

وتجدد القوات المسلحة التزامها الكامل بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، والعمل المشترك مع الأشقاء في تشاد وكل دول الإقليم من أجل أمن واستقرار المنطقة.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة