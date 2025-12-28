خالد بن سلمان يدعو "الانتقالي" للخروج من حضرموت والمهرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: فرض التصعيد العسكري الذي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي شرق اليمن، تدخلًا مباشرًا من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بعد أن تقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بطلب رسمي لحماية المدنيين في محافظة حضرموت.

في هذا الإطار، وجّه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، رسالة مباشرة إلى قيادة المجلس الانتقالي، دعا فيها إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة المشتركة التي تقودها السعودية والإمارات، وضرورة إنهاء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة، والخروج من المعسكرات وتسليمها سلمياً إلى قوات "درع الوطن" والسلطات المحلية.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية بوصفها قضية سياسية عادلة، لكنها لا تقبل أن تُختزل أو تُستخدم في صراعات داخلية، مشددًا على أن معالجة هذه القضية يجب أن تتم عبر الحوار والتوافق، لا من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة.

كما حذّر من أن التصعيد الأخير أضر بوحدة الصف وأثّر سلبًا على القضية الجنوبية ذاتها، في إشارة إلى خطورة الخطوات الأحادية على مسار الحل السياسي.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بالاستجابة السعودية، مؤكدًا أنها تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار وصون السلم الأهلي.

من جهته، رحب البرلمان اليمني بالموقف السعودي، محذّرًا من أن استمرار التصعيد في هذه المحافظات قد يؤدي إلى انزلاق خطير، سيكون في صالح جماعة الحوثيين دون غيرها.