بعد تعليقات ماسك.. بيانات رسمية تكشف أن 78% من سكان بروكسل من أصول غير بلجيكية

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي البلجيكي عن تحولات ديموغرافية جذرية في العاصمة بروكسل، حيث أظهرت أن 78% من سكان المدينة ينحدرون من أصول غير بلجيكية.

وتفصيلا، أشارت الإحصاءات الرسمية اعتبارا من الأول من يناير 2025 إلى أن 22% فقط من سكان منطقة العاصمة ينتمون لأصول بلجيكية خالصة، فيما يشكل البلجيكيون من أصول أجنبية نسبة 40.8%، بينما يمثل الأجانب المقيمون 37.2% من إجمالي السكان.

وتظهر البيانات أن غالبية السكان من أصول أجنبية ينحدرون من خارج الاتحاد الأوروبي، وتحديدا من شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى ودول غرب آسيا، إضافة إلى الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الأرقام بعد تصريحات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الأخيرة عبر منصة “إكس”، حيث علّق على منشور للمدون ماريو نوفال الذي ادعى أن نحو ثلاثة أرباع الأطفال في بروكسل من أصول غير أوروبية.

ولا تقتصر هذه التحولات على العاصمة وحدها، إذ تشير الإحصاءات إلى اتجاه ديموغرافي مماثل في جميع أنحاء بلجيكا، وإن كان بوتيرة أقل.

وتتناسب نسبة البلجيكيين من أصول بلجيكية عكسيا مع الفئات العمرية الأصغر، حيث تبلغ 85% بين من تجاوزوا 65 عاما مقابل 61.1% بين الفئة العمرية 18-64 عاما، و51.2% فقط بين الأطفال دون 17 عاما، ما يشير إلى ترسيخ هذه التحولات واستمرارها مستقبلاً.

