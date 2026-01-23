أثارت التيكتوكر السودانية, المثيرة للجدل “سوسو”, الجدل مع زوجهما وذبك بعد نشرهما مقطع فيديو تسبب في موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو قام بتصويره الزوجين, وهما يتبادلان الكلام المعسول و”القُبلات” المثيرة أمام العلن, بعد نشرهما المقطع على السوشيال ميديا. https://www.facebook.com/share/r/1AKDLACsDz/ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع قام بثورة كبيرة مطالباً السلطات السودانية, بضرورة التدخل وحسم مثل هذه الظواهر منعها من انتشارها في المجتمع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر السودانية “سوسو” وزجها يثيران الجدل ويتبادلان الكلام المعسول و “القُبلات” أمام العلن والجمهور يطالب السلطات بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.