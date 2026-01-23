تصدر خبر زواج الحسناء هند عوض, طليقة الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, الترند, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الحسناء هند, مقطع فيديو من عقد قرانها الذي أقيم أمس الخميس, بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور العريس وأصدقائها ومعارفها. ووفقاً لما أظهر المقطع فقد أهدى العريس, عروسه هند مئات الجرامات, من المجوهرات الذهبية الثمينة, والتي تم عرضها في مقاطع فيديو متداولة. https://www.facebook.com/share/r/1BtCfRcjja/ وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد كشف الجنس اللطيف, على مواقع التواصل الاجتماعي, عن إهداء العريس لعروسته هند, سيارة جديدة هدية بمناسبة زواجهما بخلاف الهدايا الذهبية والعطور والملابس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. زوجها الجديد أهداها مفتاح سيارة ومئات الجرامات من المجوهرات الثمينة.. زواج أسطوري لطليقة الفنان مأمون سوار الدهب الحسناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.