انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعلن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "مجلس النواب أعلن قائمة الأسماء النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق:1. شوان حويز فريق نامق2. أحمد عبد الله توفيق أحمد3. حسين طه حسن محمد سنجاري4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله5. اسو فريدون علي6. سامان علي إسماعيل شالي7. صباح صالح سعيد8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد10. إقبال عبد الله أمين حليوي11. نزار محمد سعيد محمد كنجي12. سردار عبد الله محمود تايمز13. فؤاد محمد حسين بكي14. مثنى أمين نادر15. نوزاد هادي مولود16. خالد صديق عزيز محمد17. آزاد مجيد حسن18. رافع عبد الله حميد موسى19. سالم حواس علي الساعدي".