السامرائي يؤكد للسيد الحكيم اهمية وحدة الاطار وحسم اختيار رئيس الوزراء

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي ان الاخير "التقى رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي وأولويات المرحلة الراهنة".

وتناول اللقاء "أهمية تعزيز الحوار بين القوى الوطنية، والتعامل المسؤول مع التحديات السياسية والاقتصادية، والاستحقاقات الدستورية، إلى جانب مناقشة التوترات الحاصلة في المنطقة وانعكاساتها، مع التأكيد على وحدة الإطار التنسيقي، وضرورة حسم استحقاق اختيار رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في دعم الاستقرار، وترسيخ العمل المؤسسي، وتحقيق المصلحة العامة للبلاد".
