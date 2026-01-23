عاد ناشط الدعم السريع, المعروف باسم شيخ بدران, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد أثار به كعادته ضحكات الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بدران” في فيديو حديث وهو محاط بمجموعة من الأطفال الصغار وصفهم بأنهم شيعته. وقال شيخ بدران, في حديثه أنه وشيعته يبايعون قائدهم محمد حمدان دقلو “حميدتي”, ملكاً للسودان لمئة عام, ونستعد أن نحارب معك. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخراً: (وصلت مرحلة بعيدة من الجنون يا شيخ بدران) وكتب آخر: (يا ناس الزول دا أملوه حبال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “بدران” الدعم السريع يحشد مجموعة من الأطفال حوله ويؤكد: (هؤلاء هم شيعتي ونحن نبايع حميدتي ملكاً للسودان 100 عام) والجمهور: (وصلت مرحلة بعيدة وأملوه حبال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.