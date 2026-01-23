بالمر "سعيد" في تشلسي رغم التكهنات حول شعوره بالحنين إلى مانشستر (روسينيور)

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكد ليام روسينيور مدرب تشلسي الجمعة أن كول بالمر "سعيد" في النادي، على الرغم من التقارير التي تفيد أن اللاعب البالغ 23 عاما يشعر بالحنين إلى مانشستر في لندن.

انتقل بالمر، المولود في مانشستر، إلى ملعب "ستامفورد بريدج" عام 2023 قادما من مانشستر سيتي، وسرعان ما أصبح نجم الـ "بلوز" خلال أول موسمين له في لندن. عانى من سلسلة إصابات هذا الموسم، ما حدّ من تأثيره.

وقال روسينيور ابن الـ41 عاما الذي حلّ خلفا للإيطالي إنتسو ماريسكا "أجريتُ العديد من المحادثات مع كول، ويبدو سعيدا جدا بوجوده هنا".

وأضاف مدرب ستراسبورغ الفرنسي السابق "إنه عنصر أساسي في خططنا طويلة الأمد. إنه لاعب متميز. يمر كل لاعب بلحظات صعبة في مسيرته الكروية بسبب الإصابات. وهذا لا يُقلل من جودته بأي شكل من الأشكال".

وسجل بالمر هدفا من ركلة جزاء ولعب 90 دقيقة في فوز تشلسي على برنتفورد 2 0 في نهاية الأسبوع الماضي. لكن اللاعب الدولي الإنكليزي غاب عن مباراة الفوز على بافوس القبرصي 1 0 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء بسبب إصابة في الفخذ.

عاد بالمر إلى التمارين، وهو مرشح بقوة للمشاركة أمام كريستال بالاس الأحد. لكن روسينيور أشار إلى أنه سيضطر إلى تقليل دقائق لعب بالمر حتى يستعيد لياقته البدنية الكاملة.

وأردف "مهمتي، ومهمة النادي، هي مساعدته للوصول إلى مستوى يسمح له بتقديم أداء ثابت بالمستوى الذي يطمح إليه".

واستطرد قائلا "كان هناك إحباط في مباراة برنتفورد، ليس لأنه لم يكن سعيدا، بل لأنه كان يعاني من الألم ولم يتمكن من تقديم الأداء الذي يريده للنادي" و"هو لاعب رائع، لكن علينا التأكد من أننا نعتني به بالشكل الصحيح. لهذا السبب لم أشركه في المباراة الأخيرة".