شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي عثمان ذو النون يكشف حقيقة استلامه “ظرف” مالي من “حميدتي”: (قائد المليشيا كان راقد تحت رجلي وكان يخاف من اثنين فقط أحدهم سياسي والثاني عسكري)

خرج الناشط السياسي, السوداني, المعروف عثمان ذو النون, في مقطع فيديو تحدث فيه عن حقيقة استلامه أموال في “ظرف”, من قائد مليشيا الدعم السريع, عقب ثورة ديسمبر التي أطاحت بالرئيس البشير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الإتهامات ظلت تلاحق ذو النون, من بعض النشطاء والمتابعين بخصوص استلامه أموال من قائد المليشيا.

الناشط السياسي, نفى استلامه أي أموال من حميدتي, مطالباً مروجئ الشائعات الخروج بأدلة وإثباتات تؤكد إستلامه أموال من حميدتي, الذي قام بشراء “القحات”, لكنه فشل في أن يشتريه.

وقال ذو النون, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن قائد المليشيا “كان راقد تحت كرعيني”, وأنه كان يتمنى شرائه بأي ثمن حتى يسانده ويدعمه.

كما أكد أن قائد تالدعم السريع, كان يهاب شخصين فقط أحدهم سياسي, والثاني قائد عسكري, وكان يمكن أن يوزنهم بجبل عامر, السياسي هو عثمان ذو النون, أما العسكري هو القائد العسكري للقوات المشتركة عبد الله جنا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)