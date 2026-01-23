بالصورة.. وصف عملهم الأخير بالتفافه جداً.. الصحفي عطاف عبد الوهاب يشعل ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل بعد إساءته زملائه الصحفيين وعائشة الماجدي تتصدى وترد عليه

أشعل الصحفي السوداني, عطاف عبد الوهاب, ثورة من الغضب وسط زملائه بمواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد نشره تدوينة مثيرة عبر حسابه على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انتقد عطاف, الإحتفال الذي نظمته شركة “زادنا”, بمدينة عطبرة, والذي حضره عدد من زملائه الصحفيين. وكتب الصحفي في تدوينته التي أثارت غضب الصحفيين: (زادنا حشدت الصحفيين في عطبرة لاحتفال تافه..فخرج العمل الصحفي تافها جدا). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قامت بدورها الصحفية المعروفة عائشة الماجدي, بمشاركة تدوينته وكتبت عليها: (لو كنت مشيت انت يا كمرد عطاف, كان طلع رائع جداً). وأضافت الصحفية عائشة الماجدي, ساخرة: (بالغوا ناس زادنا مفروض يقدموا ليك الدعوة اول زول عشان الشغل ما يطلع تافه). وختمت ردها برسالة لزميلها: (والله يا عطاف يا اخوي تبخيس شغل الناس ما بعلى من شأنك ابداً عليه الإحترام مهم جداً وزادنا شااااااامخة وناجحة وح تظل فوق الثريا شئتم ام لا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

