شرطة اقليم النيل الازرق تقيم يوما علاجيا مجانيا للعائدين من دولة جنوب السودان بمحافظة باو

ضمن برامج إحتفالات شرطة إقليم النيل الأزرق بفعاليات العيد ال (71) للشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية وتحت رعاية اللواء شرطة / محمود محمد علي مدير شرطة الإقليم نظمت رئاسة إقليم النيل الازرق بالتعاون مع وزارة الصحة الولائية ومستشفي الشرطة الدمازين اليوم بمعسكر الكرامة (5) بمحافظة باو يوما علاجيا مجانيا للعائدين من دولة جنوب السودان بحضور الاستاذ/ عبدالغني دقيس خليفة محافظ محافظة باو وعدد من قيادات الشرطة والادارة الاهلية ولجنة المعسكر.

من جانبه أكد العقيد شرطة طبيب / عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفى الشرطة الدمازين إهتمامهم الكبير تجاه المجتمعات، مشيرًا إلى أن اليوم العلاجي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشرطة ودعمها للمجتمعات المستضيفة والعائدين من دولة جنوب السودان وثمن عزام جهود الأخصائيين والكوادر الطبية التي شاركت في إنجاح اليوم العلاجي.

من جهته تعهد العقيد شرطة/ الطيب ابراهيم مدير إدارة السجل المدني بالاقليم بمواصلة تقديم الخدمات الصحية للعائدين داخل المعسكر، معلنًا عن الترتيب لتقديم خدمات السجل المدني للعائدين من دولة جنوب السودان واثيوبيا من داخل المعسكرات تسهيلًا لإجراءات الحصول علي الأوراق الثبوتية ودعم الإستقرار الاجتماعي.

الي ذلك إمتدح محافظ محافظة باو الأدوار التي تضطلع بها شرطة إقليم النيل الازرق في بسط الأمن وتحقيق العدالة، إلى جانب إسهاماتها في تقديم الخدمات الصحية عبر مستشفي الشرطة الدمازين بالاضافة للخدمات الأخرى وبرامج المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الإستقرار وتحسين أوضاع العائدين بالمنطقة.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد مدير شرطة الإقليم حرص وإهتمام شرطة الإقليم بتنفيذ جميع المبادرات التي تسهم في تقديم خدمات إجتماعية متكاملة لجميع العائدين من دولة جنوب السودان مشيرا الي أن شرطة الإقليم قدمت العديد من البرامج والمساهمات الرائدة خدمة للمجتمع ومواطني الإقليم بجانب جهود الشرطة في بسط الأمن والإستقرار وتحقيق العملية الامنية في ربوع الإقليم .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اليوم العلاجي إشتمل علي عيادات للأطباء والاختصاصيين في مجالات ( الاطفال – الباطنية – النساء والتوليد – الطب النفسي ) بجانب صيدلية متكاملة ومعمل للفحوصات المعملية وشهد اليوم العلاجي اقبال كبير للعائدين من دولة جنوب السودان وتم من خلاله تقديم خدمات علاجية وصحية وبرنامج ترفيهي مصاحب.

المكتب الصحفي للشرطة