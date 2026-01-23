قائد الفرقة 19 مشاة يشهد مراسم توقيع عقد شراكة بين هيئة تطوير الزراعة وجهاز تشغيل الخريجين

الجيش السوداني أكد اللواء الركن طارق سعود، قائد الفرقة 19 مشاة مروي، عزم القوات المسلحة السودانية القضاء على التمرد واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وأشاد خلال مخاطبته الخميس مراسم توقيع عقد الشراكة بين هيئة تطوير الزراعة والجهاز القومي لتشغيل الخريجين بقاعة الشهيد عمر النعمان بمقر شركة دواجن النيل باستمرار العملية التعليمية خلال معركة الكرامة وتوظيف الخريجين ودعم الشباب وتوفير فرص العمل لهم. وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد، وأثنى سيادته على جهود هيئة تطوير الزراعة في دعم المسؤلية المجتمعية والمجهود الحربي. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

