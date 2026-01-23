ما سر تعزيز إيران علاقاتها مع مصر؟

أبرز تصريحات السفير الإيراني لدى مصر مجتبى فردوسي بور لبرنامج نيوزميكر: – هناك تطوير للعلاقات بين إيران ومصر – نقدر عمل مصر لتعزيز الحوار والسيطرة على التوترات الإقليمية – نعمل على إزالة العقبات بين البلدين وتوحيد وجهات النظر – نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين – أنشأنا لجنة مشاورات سياسية لتطوير جميع المجالات – الوسطاء العرب وتركيا ساعدوا دبلوماسيا في وقف الهجوم على إيران – ترسانتنا الدفاعية قوية وكنا جاهزين للرد على أي هجوم يستهدفنا – إيران تسعى لتقوية علاقاتها مع دول الجوار وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي – أمن إيران من أمن الإقليم والعكس صحيح – لن نتنازل في السياسة الخارجية عن أي حق من حقوقنا – الأجواء غير مناسبة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن – سياسة إسرائيل تؤثر على سياسة الولايات المتحدة – إذا عدنا للمفاوضات غير المباشرة نريد ضمانات بعدم الاعتداء وتعويضا عن الخسائر روسيا اليوم

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

