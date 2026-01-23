والي غرب كردفان يبحث مع وفد الادارة الأهلية لقبيلة المسيرية تعزيز السلم المجتمعي وإسناد القوات المسلحة

- 1/2
تعهد والي غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، بتقديم كافة المعينات والإمكانيات اللازمة للإدارة الأهلية عقب تطهير الولاية من دنس التمرد، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها في رتق النسيج الاجتماعي، ومحاربة خطاب الكراهية، وترسيخ قيم التعايش السلمي وقبول الآخر، تقديراً للأدوار التاريخية التي تضطلع بها في صون الوحدة الوطنية.
جاء ذلك لدى لقائه الخميس بمكتبه المؤقت بمدينة الأبيض، وفد الإدارة الأهلية لقبيلة المسيرية، بحضور مدير الحكم المحلي بالولاية الأستاذ حسين فرح الدور، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الإسناد الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تمر بها الولاية.
من جانبه أعلن رئيس والوفد والمتحدث باسم الإدارة الأهلية للمسيرية، العمدة يس كباري شميلة، تجديد العهد والبيعة للقوات المسلحة والقوات المساندة، مؤكداً المضي بكل ثقلهم في إسناد الجيش حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن من دنس مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأشار كباري إلى أن الإدارة الأهلية تعمل بكافة إمكانياتها لتوحيد صف إنسان الولاية وتجاوز خطاب الكراهية.
وفي سياق متصل شدد ممثل قيادات مجتمع مناطق المسيرية، الأستاذ فضل محمد عبيد الله، على استمرار عمليات الاستنفار الشعبي والمجتمعي لدحر التمرد.
وكشف فضل عن ترتيبات فنية وإدارية لعقد ورشة عمل موسعة تجمع كافة المكونات المجتمعية بغرب كردفان، بهدف الوصول إلى معالجات جذرية للأزمات الاجتماعية، وضمان عودة الاستقرار والتعايش بأمان عقب إتمام عملية التحرير.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
