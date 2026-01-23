مطار هيثرو يخفّف القواعد بعد تحديث أجهزة المسح

ابوظبي - سيف اليزيد - من المرجح أن ينتهي الركاب في مطار هيثرو بلندن من إجراءات التفتيش بوتيرة أسرع، بعدما عدّل أكبر مطار في المملكة المتحدة قواعده الخاصة بحمل السوائل والإلكترونيات عقب تحديث لأجهزة المسح كلّف مليار جنيه إسترليني. وأفاد المطار في بيان اليوم الجمعة، بأنه يمكن للركاب الآن صعود الطائرة بقنينات سوائل تبلغ سعتها لترين، كما أنهم لن يضطروا لإخراج أجهزة اللاب توب وغيرها من الأجهزة ووضعها في حاويات منفصلة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتطبّق القواعد المخفّفة على جميع الصالات الأربع التي يوجد بها أجهزة تصوير مقطعي محوسبة جديدة التي تقدم صوراً أفضل لحقائب اليد.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، توماس ولدباي: «يعني هذا وقتاً أقل للاستعداد للتفتيش الأمني واستمتاعاً أكثر بالرحلة، واستخداماً أقل لملايين من الحقائب البلاستيكية أحادية الاستخدام».

ولم يكن طرح أجهزة المسح الضوئي سي.تي. الأكثر فعالية في مطارات المملكة المتحدة مهمة سهلة.

ولم يتسنَ لمطارات هيثرو وجاتويك ومانشستر وساتنستيد تركيب المعدات الجديدة بالكامل في الموعد النهائي الذي كان يوافق يونيو 2024 بعدما جرى تأجيل الموعد المبدئي في 2022 بسبب جائحة كورونا.