شاهد بالفيديو.. الأخوين أصحاب “الترند” يعودان لخطف الأضواء من جديد ويطربان والدتهما بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو جديد لشقيقين من إحدى القرى السودانية, قاما بالترويح عن والدتهما المُسنة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشقيقين كانا قد ظهرا في مقطع سابق نال حظه من التداول والشهرة وتصدر الترند وقتها, بعد أن أطربا والدتهما بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. الشقيقن عادا بمقطع جديد حظي بتفاعل واسع أيضاً بعد أن أطربا والدتهما مجدداً بمدحة نبوية نالت إعجاب أمهم, وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

