بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يصل لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، مساء الأحد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن محطته الثانية في أول رحلة خارجية رسمية يجريها منذ توليه البابوية في مايو/ أيار الماضي.

وهبطت الطائرة التي تقل البابا في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعدد من السياسيين والعسكريين.

من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عبر حسابه في منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يرحّب لبنان أجمل ترحيب بمجيء قداسة البابا ليو الرابع عشر إليه، في مرحلة دقيقة تمرّ بها البلاد".

وأوضح أن زيارة البابا يغطيها أكثر من 1000 إعلامي يعملون ليل نهار إلى جانب القوى الأمنية ومسؤولي التنظيم.

ولفت الوزير إلى أن الزيارة تأتي "حاملة رجاءً عظيماً لشعبٍ يكافح الأزمات".

وأكد أن لبنان "رغم كل الصعاب، ما زال أرض رسالة وقيم وإنسان في هذا العهد الرئاسي".

وأضاف: "أهلا بقداستكم في ربوع بلدكم لبنان، فحضوركم ذخيرة روحية تعزّز فرص السلام والأمن وتشدّ عزيمتنا".

وقبل ساعات، غادر بابا الفاتيكان تركيا متجها إلى لبنان، وكان في وداعه بمطار أتاتورك، وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، ووالي إسطنبول داود غل، ومسؤولون آخرون.

وتستمر زيارة البابا إلى لبنان لمدة 3 أيام، يبدأها بلقاء الرئيس جوزاف عون، بالقصر الرئاسي، كما سيلتقي في ذات المكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.

ويلتقي البابا في القصر الرئاسي أيضًا مسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وهيئات دبلوماسية، ثم يتوجه إلى مقر إقامته في مقر السفارة البابوية في منطقة حريصا شمال بيروت.

وفي اليوم الثاني للزيارة، غدا الاثنين، يزور البابا بلدة عنايا في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان (وسط) التي تشتهر بأنها تضم دير مار شربل، حيث يرقد القديس شربل، لتلاوة الصلاة في دير مار مارون.

ويلتقي لاحقا في ذات اليوم مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان بمنطقة حريصا، على أن يلي ذلك لقاء خاص مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية.

والاثنين أيضا، يشارك البابا في لقاء مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء وسط بيروت، بحضور رجال دين من مختلف الطوائف والأديان.

ويختتم البابا برنامجه يوم الاثنين بلقاء مع مجموعة من الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني بكركي شمال بيروت.

وفي اليوم الثالث والأخير للزيارة، يزور البابا الطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليب في منطقة جل الديب في ضاحية بيروت الشمالية، كما سيؤدي صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت.

ويختتم البابا فعاليات زيارته باحتفال بالقداس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت، يقام بعدها مراسم الوداع الرسمي للبابا في مطار رفيق الحريري الدولي، قبل مغادرته إلى روما.

المصدر : وكالات