اخبار السعوديه

اختتام مناورات ميدوزا 14 في مصر بمشاركة القوات البحرية السعودية

بيروت - نادين الأحمد - اختتمت القوات المشاركة في مناورات ميدوزا النسخة الرابعة عشرة فعاليات التمرين البحري المشترك في جمهورية مصر العربية، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية إلى جانب قوات كل من الدولة المستضيفة واليونان وقبرص وفرنسا، وسط حضور عسكري رفيع.

IMG 20251128 WA0002

وشهد اليوم الختامي تنفيذ مجموعة واسعة من الفرضيات العملياتية المتقدمة، شملت حماية المنشآت الحيوية في البحر، ومهام مكافحة الغواصات، وتدريبات على الحرب غير المتماثلة، إضافة إلى محاكاة هجمات بواسطة الزوارق السريعة، وعمليات الإنزال البحري والإنزال عبر المروحيات العمودية.

IMG 20251128 WA0004

كما نفّذت القوات المشاركة تدريبات متعددة في بيئة عملياتية واقعية، تضمنت البحث والإنقاذ، والحرب الجوية المضادة، والعمليات البرمائية، والحرب الإلكترونية. واشتملت مراحل التمرين كذلك على تدريبات الغوص القتالي والرماية التكتيكية، بما يعزز جاهزية الوحدات المشاركة وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات.

IMG 20251128 WA0003

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن سعد بن سفر الأحمري أن القوات البحرية الملكية السعودية، إلى جانب القوات المشاركة، قدّمت مستوى عاليًا من الاحترافية والجاهزية، من خلال تنفيذ العمليات الميدانية بكفاءة، وتوحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير القدرات القتالية المشتركة.

IMG 20251128 WA0005

وحضر حفل الختام قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين من الدول المشاركة في التمرين.

