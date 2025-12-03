اخبار السعوديه

ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تطويرها في عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا