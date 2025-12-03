شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تطويرها في عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
