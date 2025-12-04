- 1/2
- 2/2
لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
سياحة وسفرثقافة 04/12/2025
يُقام مهرجان تشيتشيبو الليلي في محافظة سايتاما في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، ويُعد من أعرق مهرجانات عربات المواكب في اليابان. يتميز المهرجان بعرباتٍ ضخمة مزخرفة بإتقان، تُسحَب عبر الشوارع وسط إيقاعات الموسيقى التقليدية، وتبلغ ذروة الاحتفال بعرضٍ مذهل للألعاب النارية يضيء سماء الشتاء الباردة. يعود تاريخ هذا الحدث إلى مئات السنين، ولا يزال حتى اليوم يحافظ على جاذبيته بوصفه أحد أبرز مهرجانات اليابان وأكثرها احتفاءً بالتراث المحلي.
عروض ضخمة
يُقام مهرجان تشيتشيبو الليلي في ضريح تشيتشيبو غرب محافظة سايتاما يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وهو أحد أكبر ثلاثة مهرجانات استعراضية ضخمة في اليابان، إلى جانب مهرجان جيون ماتسوري في كيوتو ومهرجان هيداتاكاياما ماتسوري في جيفو. تُقام وقفة احتجاجية عشية المهرجان في 2 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يُقام الحدث الرئيسي في اليوم التالي.
خلال هذا الحدث، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 300 عام، تُعرض ست عروض ضخمة في أنحاء المدينة. تتميز اثنتان من هذه العروض بـ”كاسابوكو“، وهو مزيج زخرفي من سيف هالبرد ومظلة من الأضواء. تُعتبر الرقصات التي تُؤدى على هذه العروض وتلك المصاحبة للمهرجان من التراث الثقافي الشعبي غير المادي المهم. ومن أبرز معالم هذا الحدث عرض الألعاب النارية الذي يُقام في ذروة المهرجان.
(© بيكستا)
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)
الثقافة الثقافة الفرعية الثقافة التقليدية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | مهرجان تشيتشيبو... عرض ليلي مذهل يجمع بين التاريخ والجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.