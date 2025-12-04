اليابان | مهرجان تشيتشيبو... عرض ليلي مذهل يجمع بين التاريخ والجمال

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 04/12/2025

يُقام مهرجان تشيتشيبو الليلي في محافظة سايتاما في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، ويُعد من أعرق مهرجانات عربات المواكب في اليابان. يتميز المهرجان بعرباتٍ ضخمة مزخرفة بإتقان، تُسحَب عبر الشوارع وسط إيقاعات الموسيقى التقليدية، وتبلغ ذروة الاحتفال بعرضٍ مذهل للألعاب النارية يضيء سماء الشتاء الباردة. يعود تاريخ هذا الحدث إلى مئات السنين، ولا يزال حتى اليوم يحافظ على جاذبيته بوصفه أحد أبرز مهرجانات اليابان وأكثرها احتفاءً بالتراث المحلي.

عروض ضخمة

يُقام مهرجان تشيتشيبو الليلي في ضريح تشيتشيبو غرب محافظة سايتاما يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وهو أحد أكبر ثلاثة مهرجانات استعراضية ضخمة في اليابان، إلى جانب مهرجان جيون ماتسوري في كيوتو ومهرجان هيداتاكاياما ماتسوري في جيفو. تُقام وقفة احتجاجية عشية المهرجان في 2 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يُقام الحدث الرئيسي في اليوم التالي.

خلال هذا الحدث، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 300 عام، تُعرض ست عروض ضخمة في أنحاء المدينة. تتميز اثنتان من هذه العروض بـ”كاسابوكو“، وهو مزيج زخرفي من سيف هالبرد ومظلة من الأضواء. تُعتبر الرقصات التي تُؤدى على هذه العروض وتلك المصاحبة للمهرجان من التراث الثقافي الشعبي غير المادي المهم. ومن أبرز معالم هذا الحدث عرض الألعاب النارية الذي يُقام في ذروة المهرجان.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)