شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة 7 أسابيع بسبب جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو التجارية للسلع على الرغم من تقارير تتحدث عن تسارع وتيرة شحن الصويا الأمريكية إلى الصين.



تتسارع شحنات المحاصيل الأميركية إلى الصين بعد أن أوقف النزاع الجمركي المشحون التجارة لعدة أشهر، حيث من المقرر تحميل ما لا يقل عن ست سفن شحن حبوب بالفول الصويا في موانئ ساحل الخليج الأميركي حتى منتصف ديسمبر، وفقًا لجدول شحن اطلعت عليه وكالة «رويترز» يوم الثلاثاء.



وكانت شحنة سابعة من فول الصويا الأميركي قد تم تحميلها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية وهي في طريقها بالفعل إلى الصين، لتكون أول شحنة فعلية منذ مايو الماضي.



وتعد هذه الشحنات أولى التسليمات الفعلية للفول الصويا الأميركي الذي اشترته الصين بعد المحادثات التجارية بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر.



كما خففت الشحنات من المخاوف لدى بعض المتعاملين من احتمال إلغاء عمليات الشراء التي أبلغت عنها «رويترز» الشهر الماضي وأكدتها لاحقًا وزارة الزراعة الأميركية، سواء بسبب فائض العرض في أكبر دولة مستوردة للفول الصويا في العالم، أو تحويلها لاحقًا إلى البرازيل المنافسة التي تتمتع بأسعار أقل بكثير.



وكان المزارعون والتجار الأميركيون في انتظار بدء الشحنات بعد المحادثات التجارية، ووفقًا للبيت الأبيض، بعد تعهد بكين بشراء 12 مليون طن متري بحلول نهاية العام. ولم تؤكد بكين بعد تفاصيل تلك الاجتماعات، بما في ذلك أي تعهد بشراء كميات كبيرة من فول الصويا الأميركي.



وقالت وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز الشهر الماضي إن إدارة ترامب تتوقع بدء الشحنات مع الصين هذا الأسبوع. وأضافت يوم الثلاثاء أن الإدارة ستكشف الأسبوع المقبل عن حزمة مساعدات للمزارعين المتضررين من انخفاض أسعار المحاصيل واضطرابات التجارة.



وفي الأسواق، تراجعت عقود فول الصويا القياسية في بورصة شيكاغو لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة من عدم تحقيق هدف الـ 12 مليون طن بحلول نهاية الشهر.



وأكدت وزارة الزراعة الأميركية حتى الآن شراء الصين نحو 2.25 مليون طن للشحن خلال عام التسويق 2025/26، الذي ينتهي في أغسطس 2026. ويقدّر المحللون والتجار أن المبيعات الفعلية قد تكون أقرب إلى 3 أو 4 ملايين طن، إذ إن بعض الصفقات الفردية كانت تحت حد الإبلاغ لدى الوزارة، بينما تم الإبلاغ عن صفقات أخرى لوجهات غير معلنة.



ومع ذلك، لا تزال إجمالي المشتريات أقل بكثير من الأحجام التي كانت تسجل قبل الحرب التجارية، حيث دفع غياب الصين عن السوق إلى انخفاض أسعار عقود الفول الصويا إلى مستويات قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات.



وقالت بيانات الشحن إن السفينة «توكوغاوا» كانت تُحمّل بالفول الصويا يوم الثلاثاء، فيما كان من المقرر تحميل السفينة «كاتاجالان بريف» خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أيضًا وصول أربع سفن أخرى – «RB Eden» و«Hua Xing Hai» و«Donna Alexandra» و«SSI Dominion» – للتحميل خلال الأسبوعين القادمين.



كما استأنفت شحنات الذرة الأمريكية إلى الصين للمرة الأولى منذ مارس، إذ تقوم حاليًا سفينة الشحن «Bungo Queen» بالتحميل في أحد موانئ ساحل تكساس، ومن المقرر أن تحمل سفينة ثانية، «YM Navigator»، أواخر الأسبوع المقبل في ميناء بمنطقة شمال غرب المحيط الهادئ، وفق بيانات الشحن.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.5% إلى 4.43 دولار للبوشل.



الصويا



وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.7% إلى 11.15 دولار للبوشل.



القمح



وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.5% إلى 5.38 دولار للبوشل.