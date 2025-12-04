- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يقترب من الهدف -توقعات اليوم 4-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-04 05:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من توفر العديد من العوامل الإيجابية خلال الفترة الأخيرة تحديدا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي إضافة لثبات السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن استمرار تشكيل مستوى 181.70 لحاجز إضافي يعزز من سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية.
لذلك سنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه ليؤكد بذلك استعداده لتحقيق مكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 182.35 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر حاليا قرب 183.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 180.65 و 182.35
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق