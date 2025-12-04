سعر الغاز الطبيعي يقترب من الهدف -توقعات اليوم 4-12-2025

بالرغم من توفر العديد من العوامل الإيجابية خلال الفترة الأخيرة تحديدا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي إضافة لثبات السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن استمرار تشكيل مستوى 181.70 لحاجز إضافي يعزز من سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية.

لذلك سنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه ليؤكد بذلك استعداده لتحقيق مكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 182.35 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر حاليا قرب 183.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 180.65 و 182.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق