«موانئ أبوظبي» توقّع اتفاقية بيع أرض بقيمة 840 مليون درهم مع دانوب العقارية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية، مع دانوب العقارية لبيع أرض بهدف تطوير مشروع سكني ومتعدد الاستخدامات ضمن «كيزاد تاون سنتر»، أحد المواقع الاستراتيجية ضمن محفظة أراضي كيزاد في أبوظبي.

وتشمل الصفقة بيع نحو مليون متر مربع من الأراضي بنظام التملك الحر تقدر قيمتها بنحو 840 مليون درهم.

وتمثل هذه الاتفاقية ثاني صفقة بيع أراضٍ يتم إتمامها ضمن المخطط الرئيسي لمشروع «كيزاد تاون سنتر» بعد الصفقة الأولى التي أُبرمت مع شركة ميرا للتطوير في أكتوبر الماضي.

وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتحقيق عائد مالي من الأراضي التابعة لها، وتسريع وتيرة تطوير مشروع «تاون سنتر» الذي يمتد على مساحة إجمالية تقارب 16 كيلومتراً مربعاً.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وجهة سكنية ومعيشية متكاملة وعالية الترابط، بالقرب من التجمعات الصناعية والتجارية في كيزاد، ما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات القوى العاملة على المدى الطويل.

ومن المتوقع تحصيل عوائد صفقة بيع الأرض على مدى أربعة أعوام، مع دفعة مقدمة بنسبة 10%، وسيتم توظيف تلك العوائد لتخفيف الأعباء المالية في الميزانية وتعزيز السيولة والمرونة المالية.

كما تسلّط الاتفاقية الضوء على الارتفاع المطّرد في قيمة الأراضي ضمن مشروع «كيزاد تاون سنتر»، مدفوعاً بالطلب القوي في السوق.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، إن الاتفاقية مع دانوب العقارية تمثل محطة جديدة مهمة في مسيرة تطوير منطقة «كيزاد تاون سنتر»، وتجسّد قوة توجه التخطيط طويل الأمد والشامل الذي ننتهجه في المجموعة.

وأوضح أن تحقيق قيمة أعلى للأراضي في هذه الصفقة الثانية من نوعها، يعكس الثقة المتنامية للسوق في منطقة «تاون سنتر» ودورها في تطوير مجتمعات متكاملة وحيوية تدعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أنه من خلال دفع عجلة استراتيجية تحقيق العائد المالي من الأراضي واستقطاب مطورين يتمتعون بسجل مُثبت في إنجاز مشاريع كبرى، سنواصل تحقيق أقصى قيمة ممكنة من محفظة أراضينا في أبوظبي، وضمان انسجام مراحل التطوير مع جاهزية البنى التحتية ومعايير التخطيط، وبما يلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع.

من جانبه، أعرب رضوان ساجان، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، عن الفخر بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي في هذا المشروع المهم ضمن منطقة «كيزاد تاون سنتر»، حيث إن الموقع وحجم المشروع ورؤيته طويلة الأمد تتماشى بشكل وثيق مع التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية ومتعددة الاستخدامات عالية الجودة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية توفر أساساً متيناً لمشروع يلبي متطلبات السوق، ويسهم بشكل فاعل في نمو هذه الوجهة الواعدة.