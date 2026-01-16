انت الان تتابع خبر الشيخ همام حمودي يعزي السيد السيستاني بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الشيخ في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمزيدٍ من الحزن والأسى، نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)، وإلى الأسرة العلمية الكريمة، وجميع محبي آل البيت (عليهم السلام)، بوفاة شقيق سماحته، السيد هادي الحسيني السيستاني ( قدس سره)".وتابع، إنّ "الفقيد الراحل كان مثالًا في الخُلق والتقوى، وامتداداً لبيتٍ علميٍّ عريق قدم للإسلام والمسلمين أعظم صور العطاء والخدمة، وترك أثراً طيباً في محيطه الاجتماعي والإنساني".

واكمل، انه "نسأل الله العليّ القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويحشره مع محمد وآل محمد، وأن يمنّ على سماحة المرجع الأعلى ونجليه وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان، إنّه سميعٌ مجيب".