خطيب الصدريين: صفات الشيطان الواردة في القرآن تتجسد بالنظام الأميركي

بغداد - ياسين صفوان - وأشار الحسيني، خلال خطبة الجمعة، إلى أن “أميركا أصبحت عدواً لكل دولة وشعب في العالم يرفض الخضوع لها أو السير وفق سياساتها”، مشيراً إلى أن سياساتها قائمة على الظلم والهيمنة وفرض الإرادات.



وأضاف أن ما تمتلكه الولايات المتحدة من قوة ظاهرية وقدرات تدميرية لا يعني دوامها، مؤكداً أن “الشيطان مهما بلغ من قوة يبقى أوهن من بيت العنكبوت”، وأن زواله وانهياره “قادم لا محالة”.