سهم ASML مرشح للارتفاع بنسبة 70% مع موجة الذكاء الاصطناعي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين خلال التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، لتقلص بعض مكاسبها الأخيرة، وذلك بعد أن أجّل مشرّعون أمريكيون مشروع قانون يحظى بمتابعة واسعة ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية.

وكانت أكبر عملة مشفرة في العالم قد ارتفعت هذا الأسبوع إلى مستوى بلغ نحو 96 ألف دولار، إلا أن هذا التعافي كان قصير الأجل، في ظل بقاء المعنويات تجاه أسواق العملات المشفرة فاترة إلى حد كبير.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 0.8% لتصل إلى 95,192.0 دولار بحلول الساعة 09:43 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:43 بتوقيت غرينتش). وكانت أكبر عملة مشفرة في العالم تتداول على ارتفاع بنحو 5% هذا الأسبوع، بعد بداية هادئة للعام.

الولايات المتحدة تؤجل مشروع قانون العملات المشفرة بعد معارضة كوين بيس

أجّل مشرّعون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع مناقشة رئيسية حول إطار تنظيمي مخطط له للعملات المشفرة، وذلك بعد أن عارضت شركة Coinbase Global Inc المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (COIN) مشروع القانون بصيغته الحالية.

وانتقد الرئيس التنفيذي لكوين بيس، براين أرمسترونغ، طريقة تعامل مشروع القانون مع العملات المستقرة، ولا سيما ما يتعلق بتقييد قدرة شركات العملات المشفرة على تقديم عوائد أو مكافآت على حيازات العملاء من العملات المستقرة.

وكان التفاؤل بشأن مشروع القانون قد دعم بعض مكاسب بيتكوين هذا الأسبوع، مع ترحيب الأسواق بالوضوح التنظيمي الذي من شأن التشريع المقترح أن يوفّره. غير أن المتفائلين بالعملات المشفرة أبدوا تحفظهم إزاء البنود الخاصة بالعملات المستقرة في مشروع القانون.

وكانت كوين بيس من كبار المانحين خلال دورة الانتخابات الأمريكية لعام 2024، وتُعد أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، كما يُنظر إليها على أنها تمتلك نفوذًا كبيرًا في صياغة القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة.

بيتكوين تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد بداية هادئة للعام

كانت بيتكوين تتداول على ارتفاع بنحو 5% هذا الأسبوع، مستفيدة أيضًا من عمليات شراء انتقائية عند انخفاض الأسعار، عقب بداية فاترة للعام الجديد.

وجاء الجزء الأكبر من مكاسب العملة هذا الأسبوع بعد أن كشفت شركة Strategy، أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين، عن شرائها ما يزيد على مليار دولار من العملة المشفرة، وهو ما عزز بعض الآمال بشأن تحسن الطلب المؤسسي على بيتكوين.

في المقابل، ظل الطلب من المستثمرين الأفراد تحت الضغط، في ظل استمرار الحذر العام تجاه أسواق العملات المشفرة. وواصلت بيتكوين التداول بخصم سعري على منصة Coinbase مقارنة بالمتوسط العالمي، ما يشير إلى أن معنويات المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة — أكبر سوق للعملات المشفرة — لا تزال ضعيفة.

أسعار العملات المشفرة اليوم: أداء ضعيف للعملات البديلة مع تحقيق مكاسب أسبوعية

تحركت العملات المشفرة البديلة في مجملها بشكل ضعيف إلى جانب بيتكوين يوم الجمعة، لكنها كانت تحقق بعض المكاسب هذا الأسبوع بدعم من عمليات الشراء عند الانخفاضات، وآمال الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة.

وانخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إيثريوم، بنسبة 1.4%، لكنها كانت مرتفعة بنحو 5.7% على أساس أسبوعي.

كما تراجعت عملة XRP بنسبة 1.9%، وكانت منخفضة بنحو 1% خلال الأسبوع، في حين استقرت عملة سولانا إلى حد كبير، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.7%.