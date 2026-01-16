جوشوا يعود إلى مركز التمارين البدنية من أجل "التأهيل الذهني"

الرياص - اسماء السيد - لندن : عاد الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، إلى مركز التمارين البدنية للخضوع لما وصفه بـ"التأهيل الذهني"، بعد أسابيع قليلة من حادث سير مأساوي أودى بحياة اثنين من أصدقائه المقربين في نيجيريا.

وكان الملاكم البريطاني البالغ 36 عاما، يستقل سيارة رباعية الدفع كراكب، عندما اصطدمت بشاحنة متوقفة على أحد الطرق السريعة المزدحمة التي تربط بين لاغوس وإيبادان في جنوب غرب نيجيريا في 29 كانون الأول/ديسمبر.

ولقي اثنان من أعضاء فريقه، وهما لطيف أيوديل وسينا غامي، حتفهما، فيما تعرّض الملاكم لرضوض طفيفة.

ورغم ما أعلنه مدير أعماله من أنه قد يغيب عن المنافسات لفترة من الوقت، نشر الملاكم، الخميس، مقطع فيديو عبر الإنترنت يظهره وهو يتدرّب على ضرب الوسائد مع أحد المدربين.

وأرفق جوشوا المقطع الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام، بتعليق جاء فيه "علاج القوة الذهنية".