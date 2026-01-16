اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالصور.. سيدة الأعمال السودانية الحسناء “نانسي ملاح” تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور قوبلت تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور وفقاً لتعليقات المتابعين لسيدة الأعمال, ونجمة السوشيال ميديا المعروفة نانسي ملاح.

نانسي, ظهرت في الصور التي تم قصها من مقطع فيديو وهي تستعرض جمالها في إطلالة خطفت بها الأضواء على السوشيال ميديا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

