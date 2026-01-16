نوارة توجّه بتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية بهيئة الموانيء البحرية

- 1/2
- 2/2
التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، الخميس، المهندس جيلاني محمد جيلاني المدير العام لهيئة الموانئ البحرية.
ووجهت عضو مجلس السيادة بتفعيل المسؤولية المجتمعية بالهيئة لتقديم الخدمات المطلوبة لمواطني الشرق والسودان بوجه عام.
واطّلعت د. نوارة أبو محمد خلال اللقاء على أداء الهيئة خلال الفترة الماضية وخططها للمرحلة المقبلة في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في هذا المجال.
من جانبه أكد المدير العام للهيئة في تصريح صحفي حرص الإدارة على تطوير العمل بالهيئة بما يمكنها من الانفتاح على طول الساحل شمالاً وجنوبا ومواكبة الموانئ العالمية.
وتعهد سيادته بتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية بالهيئة بما يدعم ويوفر الخدمات والحياة الكريمة لكل المجتمعات الشرقية والشرائح الضعيفة بوجه خاص.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
