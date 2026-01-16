شاهد ردود أفعال المشاهير على فيديو العروس صاحبة ال 10 سنوات.. الفنانة هدى عربي: ” أنا عرست اكبر من دي حبة” وفاطمة الصادق: “غايتو ختتها لناس كتار مفروض بعد ده يراجعوا حساباتهم”

أثار خبر زواج طفلة سودانية, في العاشرة من عمرها ضجة إسفيرية واسعة مع تعليقات ساخرة على بنات جيل 90 اللاتي لم يتزوجن حتى الأن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الصحفية, ومديرة قناة البلد فاطمة الصادق, بنشر المقطع على حسابها عبر فيسوك.

وكتبت فاطمة على المقطع ساخرة: “غايتو ختتها لناس كتار مفروض بعد ده يراجعوا حساباتهم”, لترد عليها الفنانة الشهيرة هدى عربي: (يعني في داعي للنوش ده !؟ أنا عرست اكبر من دي حبة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)