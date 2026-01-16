الكان داك… حين يُغنى الحزن في صالات الفرح ؟!

مناسبات الزواج بطبيعتها مهرجان للفرح والسرور تتجلى فيها البهجة حين يطربنا الفنانون بالأغاني والإيقاعات الراقصة، حتى إنك لو سمعتها في عزلة لرقصت…

ليس حديثي هنا عن التلوث السمعي الذي بات يطغى على كثير من مناسبات الأفراح سواء صدح به صوت القونة أو زميلها القون إن صح التعبير فليس هذا مقام نقد موسيقي، بل مقام رقص وطرب ولا يهم كثيرا ما يُقال بقدر ما يهم الهز والرقص.

لكن ما لا أستوعبه صراحة هو كيف تُغنّى مرثية بكائية في مقام فرح وزواج؟

كيف تتحول مرثية الشيخ ود بدر (الكان داك) وهي من أشهر المراثي في الشعر الشعبي السوداني إلى أغنية تُؤدَّى وسط الزغاريد ورقصة العرضة؟

هذه المرثية قيلت في فقدان شخصية ذات مكانة روحية واجتماعية عالية الشيخ ود بدر، أحد أولياء الله والمتصوفة في السودان رمز الزهد والعلم والكرم وخدمة الناس.

مرثية لغتها قريبة من الوجدان تقوم على الحنين واستدعاء زمن اندثر برحيله، زمن كانت فيه القيم حاضرة

سيد أبوي وينو بحر الظمآيا

وينو الجاتو مرواد العمايا

أبوي وينو البعصر جنايا

أبوي وينو الإيدو عطايا

هي ليست كلمات للرقص، بل نواح على الكرم والحكمة والحماية والعدل

وسجل وجداني لفقد جماعي لا مجرد لحن يُؤدَّى كيفما اتفق.

وقد يقولون إن إيقاع المرثية راقص وإن اللحن نفسه يسمح بالحركة والطرب وهذا صحيح من الناحية الموسيقية البحتة.

لكن الإيقاع وحده لا يغيّر المقام ولا ينقل النص من الرثاء إلى الفرح.

فكم من ألحان راقصة حملت في جوفها حزنا

مرثية الكان داك قد تُحرّك الجسد، لكنها توجع الروح.

هي لحن قد يدفع القدم للرقص، لكنه في الوقت نفسه يشدّ القلب إلى الفقد ويستدعي الغياب ويوقظ الذاكرة.

ولهذا تحديدا لا يليق بها مقام الأعراس لأن مناسبات الزواج تُبنى على الاستبشار بالمقبل، لا التحسّر على الماضي.

ومع ذلك، نراها تُردَّد في صالات الأفراح، أمام العريس والعروس وذويهم والناس في نشوة الطرب يتفننون في رقصة العرضة، وكأن المعنى غائب تماما

أما أنا فحتى لو كنت في قمة الطرب تخذلني دموعي عند سماع هذه المرثية، وأترحم على والدي رحمه الله قبل أن أتماسك.

لأن بعض الأغاني ليست للرقص

رسالتي واضحة وصريحة يا عزيزتي القونة سجلنا الغنائي زاخر بعشرات الأغاني التي تليق بمناسبات الفرح والزواج.

اتركوا مرثية الشيخ ود بدر لمقامها الذي تستحقه.

فهناك أغان للفرح وأغان للذاكرة،

وخلط المقامين إساءة للاثنين معا.

مسافات…جدية عثمان

لندن.. 14 يناير 2026