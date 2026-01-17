بطولة فرنسا: سان جرمان يحسم قمته أمام ليل وينتزع الصدارة موقتا

الرياص - اسماء السيد - موناكو : استعاد باريس سان جرمان حامل اللقب صدارة الترتيب موقتا بفوزه الكبير على ليل بثلاثية نظيفة، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق العاصمة الذي خاض أولى مبارياته بعد اقصائه المفاجئ على يد جاره باريس اف سي 1 0 من دور الـ 16 لمسابقة كأس فرنسا، كل من عثمان ديمبيليه (13 و64) وبرادلي باركولا (90+3).

ورفع سان جرمان رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطتين عن لنس الذي يستطيع العودة إلى الصدارة في حال فوزه على أوكسير السبت. وفي المقابل، تجمد رصيد ليل عند 32 نقطة في المركز الرابع.

بعد استهلاله العام الجديد بأفضل طريقة ممكنة بتحقيق انتصار في الدوري على جاره باريس أف سي 2 1، ثم تتويجه بلقب كأس الأبطال على حساب مرسيليا 4 1 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 2 2 في الوقت الأصلي، تلقى سان جرمان صفعة قوية بالإقصاء من الكأس الذي أحرز لقبها في الموسم الماضي، بسقوطه على ملعبه أمام باريس أف سي بالذات (0 1).

وخاض فريق العاصمة مواجهة القمة أمام ليل بصفوف مكتملة، باستنثاء غياب الظهير الأيمن أشرف حكيمي الذي بلغ المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب بلاده المغرب في مواجهة السنغال الأحد.

وعزز سان جرمان سلسلة مبارياته بلا هزيمة أمام ليل إلى 10 بينهما على أرضه وخارجها، محققا ثمانية انتصارات وتعادلين.

وواصل موناكو انحداره الصاروخي بسقوطه على أرضه أمام لوريان 1 3.

ومُني فريق الإمارة بخسارته الرابعة تواليا في "ليغ 1"، والسابعة في آخر ثماني مراحل.

وافتتح لوريان التسجيل في الدقيقة 68 عبر السنغالي بامبا ديينغ، قبل أن يدرك موناكو التعادل بواسطة الإسباني أنسو فاتي (76).

غير أن الضيوف ردّوا بقوة، مسجّلين هدفين في غضون ثلاث دقائق، أولهما عن طريق جان فيكتور ماكينغو (85)، ثم أضاف التوغولي ديرمان كريم الهدف الثالث بتسديدة مقوسة رائعة (87).

ورفع لوريان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر مواصلا عروضه الجيدة، ومتخلفا بفارق نقطة عن موناكو الذي تجمّد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع.