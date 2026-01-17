«الأغذية العالمي»: 55 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد في أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

حذر برنامج الأغذية العالمي أمس، من تعرض نحو 55 مليون شخص منهم 13 مليون طفل لانعدام حاد في الأمن الغذائي في غرب أفريقيا ووسطها خلال العام الجاري جراء تصاعد العنف والنقص الحاد في التمويل الذي تعاني منه المنظمات الإنسانية.

جاء ذلك على لسان مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية في برنامج الأغذية العالمي جان مارتن باور متحدثاً من روما خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف.

وقال باور إن نحو ثلاثة ملايين شخص باتوا مهددين بالدخول في «المرحلة الرابعة» من تصنيف الأمن الغذائي وهي مرحلة الطوارئ التي تسبق الكارثة في غرب أفريقيا ووسطها أي ضعف العدد المسجل خلال عام 2020.

كما نبه إلى دخول العديد من الأشخاص في «المرحلة الخامسة» من التصنيف في شمال شرق نيجيريا وتحديداً في ولاية «بورنو» لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث يواجه نحو 15 ألف شخص أوضاعاً غذائية كارثية ما يعني ارتفاع معدلات الوفيات إلى مستويات تفوق المعدلات الطبيعية ودخول السكان في مرحلة قريبة من المجاعة.

ولفت إلى أن البرنامج الأممي اضطر إلى تقليص عملياته بشكل كبير خلال العام الماضي حيث توقف عن تقديم المساعدات لنحو 300 ألف طفل في نيجيريا نتيجة نقص التمويل.

وأوضح أن البرنامج سيكتفي بتقديم المساعدات لنحو 72 ألف شخص فقط في نيجيريا خلال فبراير المقبل مقارنة بنحو 1.3 مليون شخص خلال عام 2025 ما يعكس حجم التراجع في القدرة على الاستجابة الإنسانية.

كما حذر باور من إمكانية أن يقطع البرنامج المساعدات الإنسانية المقدمة لنحو 500 ألف شخص في الكاميرون أيضاً وذلك اعتباراً من الشهر المقبل بسبب شح الموارد.