العزيبي يبارك الخطوات الوطنية للمجلس الانتقالي ويؤكد اصطفاف قبائل الحوطة وتبن خلف القيادة الجنوبية

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص

في إطار اللقاءات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتثبيت المكتسبات المحققة على الأرض التقى صباح اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025م الشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي شيخ مشائخ قبيلة العزيبة ورئيس حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن بمحافظة لحج بالأستاذ محمد أحمد الشقي مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات الجنوبية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وذلك بمقر الأمانة العامة بالعاصمة عدن.

وخصص اللقاء للتأكيد على مباركة ودعم قبائل الحوطة وتبن لكافة الخطوات والإجراءات الوطنية والقانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي لا سيما ما تحقق في المحافظات الشرقية من جنوب الوطن والتي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ حضور الدولة وحماية مكتسبات الجنوب.

وأعرب الشيخ العزيبي عن اعتزازه بالمنجزات التي حققتها القوات الجنوبية بقيادة الرئيس القائد اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي مشيدا بالدور الوطني الذي تضطلع به في تثبيت الأمن وحماية السيادة مؤكدا أن هذه النجاحات تمثل ترجمة عملية لإرادة الشعب الجنوبي في استعادة دولته كاملة السيادة.

كما ثمّن الشيخ العزيبي التفاعل الشعبي الواسع مع النداء الوطني الجنوبي والمشاركة الجماهيرية في الفعاليات بساحة الحرية والاستقلال معتبرا ذلك دليلا واضحا على وحدة الصف الجنوبي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية ومباركة جماهيرية للمسار الوطني الذي يقوده المجلس الانتقالي.

وأكد أن قبيلة العزيبة وقبائل وأبناء الحوطة وتبن يقفون بثبات إلى جانب القيادة الجنوبية ويجددون تأييدهم الكامل لمشروع استعادة الدولة الجنوبية باعتباره حقا مشروعا لا يقبل التفريط أو التراجع.

من جانبه عبر الأستاذ محمد أحمد الشقي عن تقديره لهذه المواقف الوطنية مؤكدا أن هذا الاصطفاف الشعبي والقبلي يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشروع الوطني الجنوبي ومشيدا بالدور الفاعل لقبائل الحوطة وتبن في دعم المجلس الانتقالي وتعزيز وحدة الصف.

وأشار الشقي إلى أن المجلس الانتقالي ماضي في مساره الوطني والقانوني مستندا إلى الإرادة الشعبية مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الخطوات الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار وصون الحقوق وأن الجنوب اليوم يسير بثبات نحو بناء دولته الحديثة القائمة على النظام والقانون.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق وتعزيز الشراكة الوطنية بين القيادة السياسية والمكونات المجتمعية بما يخدم تطلعات الشعب الجنوبي في استعادة دولته.

حضر اللقاء عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل لحج من بينهم محمد السقاف ومعمر العبيدي وعبدالله عبدالرزاق.