ساحة مخيم الاعتصام المفتوح بالمكلا تشهد ملتقى دعويًا وتوعويًا للشباب

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهد مخيم الاعتصام المفتوح في ساحة “القرار قرارنا” بمدينة المكلا، مساء اليوم الأربعاء، ملتقىً دعويًا وتوعويًا نظّمته إدارة الفكر والإرشاد بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، ونفّذته مؤسسة أثر للأعمال الخيرية والتوعوية.

وتضمّن الملتقى عددًا من الفقرات الدعوية والإنشادية، إلى جانب مسابقات ومشاركات متنوعة، شهدت تفاعلًا كبيرًا من قِبل الحضور، ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، من كبار السن والشباب والأطفال، في أجواء اتسمت بالحماس وروح المنافسة.

كما قدّم الداعية محمد العطاس، والداعية سلطان باطرفي، محاضرتين توعويتين للمعتصمين، استعرضا خلالهما قصصًا تاريخية مؤثرة لشخصيات بطولية من عصر الصحابة، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء روحانية ودعوية خالصة نالت إعجاب واستحسان الحاضرين.

ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنفذها لجنة الاعتصام، في إطار البرنامج التصعيدي لمخيم الاعتصام المفتوح بمدينة المكلا.