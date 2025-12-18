محلل: منتجات ETP المشفّرة قد تشهد موجة تصفيات واسعة بحلول 2027

تام شمس - الخميس 18 ديسمبر 2025 03:00 مساءً - يرى محللون أن أكثر من 100 منتج متداول في البورصة (ETP) مرتبط بالعملات الرقمية قد يدخل السوق في عام 2026، لكن كثيرًا منها سيُغلق سريعًا بسبب ضعف الطلب.

وقال محلل بلومبرغ جيمس سيفارت، الأربعاء، إنه يتفق مع توقعات شركة إدارة الأصول المشفّرة Bitwise بإطلاق أكثر من 100 صندوق أو منتج ETP مشفّر في 2026، لكنه حذّر من أن عددًا كبيرًا منها لن يصمد طويلًا.

وأضاف: “سنشهد موجة كبيرة من تصفية منتجات ETP المشفّرة. قد تبدأ في أواخر 2026، لكنها على الأرجح ستتسارع بحلول نهاية 2027”، مشيرًا إلى أن أكثر من 126 طلبًا لمنتجات ETP لا تزال بانتظار قرار من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).

وتابع: “المُصدِرون يرمون عددًا هائلًا من المنتجات إلى السوق”.

وخلال العام الماضي، أُغلق 622 صندوق ETF حول العالم، بينها أكثر من 189 صندوقًا في الولايات المتحدة، بحسب The Daily Upside. كما أفادت Morningstar في يناير 2024 بأن 244 صندوق ETF أُغلق في الولايات المتحدة خلال 2023، بمتوسط عمر بلغ 5.4 سنوات.

ويعود إغلاق معظم هذه المنتجات إلى فشلها في جذب تدفقات استثمارية كافية، ما أدى إلى انخفاض الأصول المُدارة. وقد شهد عام 2025 بالفعل تصفية عدة منتجات ETP مشفّرة، أبرزها ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF المُرمزة (ARKY) وARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF المُرمزة (ARKC).

معايير الإدراج الجديدة لدى SEC قد تفتح الباب لموافقات جماعية

يتوقع محللو القطاع طفرة كبيرة في الموافقات على منتجات ETP المشفّرة خلال 2026، في ظل معايير الإدراج العامة الجديدة لدى هيئة SEC، والتي لم تعد تتطلب تقييم كل طلب على حدة.

وقبل دخول هذه المعايير حيّز التنفيذ في سبتمبر، كان مديرو الأصول قد تقدّموا بالفعل بطلبات لإطلاق صناديق مرتبطة بتوكنات عالية المضاربة، بما في ذلك عملة ميم مرتبطة بـميلانيا ترامب.

وفي هذا السياق، حققت صناديق تتبع لايتكوين (LTC) وسولانا (SOL) وإكس آر بي (XRP) أداءً جيدًا نسبيًا هذا العام، لتوسّع نطاق المنتجات بعد صناديق بيتكوين (BTC) وإيثير (ETH) التي أُطلقت في 2024.

وتُظهر بيانات Farside Investors أن صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة استقطبت 57.6 مليار دولار من التدفقات منذ إطلاقها في يناير 2024، بينما جمعت صناديق إيثير الفورية 12.6 مليار دولار منذ يوليو 2024.

وفي الوقت نفسه، سجّلت صناديق سولانا الفورية من Bitwise وVanEck وFidelity و21Shares وFranklin Templeton وGrayscale تدفقات بلغت 725 مليون دولار منذ أواخر أكتوبر.