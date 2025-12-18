شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الصناعي يُطلق "قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي" بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم النُسخة الأولى من القاموس أكثر من 170 مصطلحًا وتعريفًا باللغتين العربية والإنجليزية تغطي المجالات التمويلية والصناعية والاستشارية والقانونية والمعرفية، إلى جانب قسم خاص بالاختصارات والجذور اللغوية لبعض الكلمات، مما يعزز قيمته المعرفية واللغوية ويثري المحتوى العربي بالمصطلحات المتخصصة.
ويهدف القاموس إلى نشر مصطلحات الصندوق الصناعي وتوسيع الفهم لدى المهتمين بأنشطته، إضافةً إلى إعداد مرجع رسمي شامل يكون مصدرًا معتمدًا داخليًا وخارجيًا، كما يستهدف القاموس الباحثين والمهتمين بأعمال الصندوق الصناعي وشركائه وعملائه، ليكون أداة معرفية تدعم التواصل الفعّال وتوحّد لغة التعامل على اختلاف السياقات وتنوعها.
ويتميّز القاموس بتصميمٍ تفاعلي يُسهّل على المستخدمين الوصول إلى المعلومات ويمكّن القارئ من تصفح المصطلحات والبحث عنها بطريقة سلسة وواضحة، ويمكن لجميع المهتمين الاطلاع على القاموس عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الصناعي من خلال الرابط الآتي
(https://bit.ly/SIDF_Dictionary)، حيث سيواصل الصندوق الصناعي تطويره وتحديثه ليواكب جميع المستجدات والتطورات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصندوق الصناعي يُطلق "قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي" بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.