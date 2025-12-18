رسالة واحدة كشفت الكثير… ما قاله سعد لمجرّد أثّر بالجميع

دبي - فريق التحرير: عايد الفنّان المغربيّ سعد لمجرّد والدته الممثّلة نزهة الرّكراكي، بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشر صورة مميزة لها عبر حسابه على “إنستغرام”، معبّرًا عن حبّه العميق وتعلّقه الكبير بها.

ظهرت نزهة الرّكراكي، في الصّورة بإطلالة راقية وأنيقة، مرتديةً قفطانًا مغربيًّا عصريًّا باللون الأزرق الملكي وأرفق “سعد” الصّورة بكلمات مؤثّرة باللهجة المغربية، إذ كتب:

“كلّ عام وأنتِ بألف خير يا أمي، الله يخليكِ لي يا قرّة عيني يا من بدعائك كل شيء يتيسّر، الله يطيل في عمرك ويكرمك يا أمي بالجنّة من غير حساب. أحبّك”.

تفاعل جمهور “لمجرّد” بشكل واسع مع المنشور، إذ انهالت التّعليقات المهنّئة متمنّية لوالدته دوام الصّحّة والعافية، مشيدةً بالعلاقة القويّة والمميّزة الّتي تجمع سعد بوالدته والّتي يحرص دائمًا على تأكيدها في مختلف المناسبات.