سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 12-01-2026

عاود سعر سهم السلام (SIIS) الارتفاع بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.77 ريال، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

على هذا الأساس تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 0.77 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المفصلي 0.814 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد