شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب أمام يسجل مستوى قياسي جديد - توقعات اليوم – 12-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-12 00:12AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أغلق سعر سهم السور (SOOR) على عدم تغيير خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل بذلك مرتكزاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص صعوده في الفترة القادمة، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 264.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 299.00 دينار.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد