سعر النفط الخام يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 18-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-18 01:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر سهم مخازن (GWCS) بدون تغيير في تداولات هادئة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.374 ريال، ليستهدف مستوى الدعم الرئيسي 2.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

