سعر الذهب يميل للصعود بتداولات متذبذبة - توقعات اليوم – 18-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم شركة الصفاة للاستثمار (ALSAFAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 251.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 312.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد