سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على المسار الصاعد – توقعات اليوم – 18-12-2025

صعد سعر سهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (4263) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس السهم مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تحركاته ضمن نطاق جانبي على المدى القصير، وياتي هذا الصعود كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ما يجعل أي محاولات تعافي للسهم مهددة بالفشل.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 179.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 162.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط