إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند

ترمب يوسع حظر السفر ليشمل 20 دولة إضافية أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي ترمب، توسيع قيود السفر والهجرة لتشمل 20 دولة إضافية، إلى جانب حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة... أبها: أبها: دوت الخليج 26 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 جمادى الآخرة 1447 هـ تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان شن الجيش الإسرائيلي، مداهمة واسعة على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها حملة اعتقالات، وكانت هناك قوات خاصة... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 26 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 جمادى الآخرة 1447 هـ السودان وأفغانستان.. اختلافات الصراع والسياق الإقليمي تمنع تكرار السيناريو مع استمرار الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تصاعدت مقارنات دولية بين الوضع السوداني وتجربة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 جمادى الآخرة 1447 هـ موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022، عاد التصعيد السياسي والعسكري ليتصدر... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 جمادى الآخرة 1447 هـ وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 26 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 جمادى الآخرة 1447 هـ ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 25 جمادى الآخرة 1447 هـ 25 جمادى الآخرة 1447 هـ فنزويلا ترفض تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي أعربت حكومة فنزويلا عن رفضها الشديد لقرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة عليها، ووصفت هذه الخطوة بأنها إجراءات قسرية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 25 جمادى الآخرة 1447 هـ 25 جمادى الآخرة 1447 هـ

