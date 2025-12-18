إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند

- 1/3
ترمب يوسع حظر السفر ليشمل 20 دولة إضافية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي ترمب، توسيع قيود السفر والهجرة لتشمل 20 دولة إضافية، إلى جانب حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة...
تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان
شن الجيش الإسرائيلي، مداهمة واسعة على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها حملة اعتقالات، وكانت هناك قوات خاصة...
السودان وأفغانستان.. اختلافات الصراع والسياق الإقليمي تمنع تكرار السيناريو
مع استمرار الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تصاعدت مقارنات دولية بين الوضع السوداني وتجربة...
موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية
في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022، عاد التصعيد السياسي والعسكري ليتصدر...
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز...
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن،...
فنزويلا ترفض تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي
أعربت حكومة فنزويلا عن رفضها الشديد لقرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة عليها، ووصفت هذه الخطوة بأنها إجراءات قسرية...
