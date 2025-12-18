اخبار العالم

إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند

ترمب يوسع حظر السفر ليشمل 20 دولة إضافية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي ترمب، توسيع قيود السفر والهجرة لتشمل 20 دولة إضافية، إلى جانب حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة...

26 جمادى الآخرة 1447 هـ

تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان

شن الجيش الإسرائيلي، مداهمة واسعة على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها حملة اعتقالات، وكانت هناك قوات خاصة...

أبها: الوكالات
26 جمادى الآخرة 1447 هـ

السودان وأفغانستان.. اختلافات الصراع والسياق الإقليمي تمنع تكرار السيناريو

مع استمرار الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تصاعدت مقارنات دولية بين الوضع السوداني وتجربة...

أبها: دوت الخليج
26 جمادى الآخرة 1447 هـ

موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية

في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022، عاد التصعيد السياسي والعسكري ليتصدر...

أبها: دوت الخليج
26 جمادى الآخرة 1447 هـ
Screenshot

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز...

الرياض: دوت الخليج
26 جمادى الآخرة 1447 هـ

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، رسالة خطية، من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن،...

الرياض: دوت الخليج
25 جمادى الآخرة 1447 هـ

فنزويلا ترفض تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعربت حكومة فنزويلا عن رفضها الشديد لقرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة عليها، ووصفت هذه الخطوة بأنها إجراءات قسرية...

أبها: دوت الخليج
25 جمادى الآخرة 1447 هـ

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

